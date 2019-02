Le Relais pour la vie de Beauce-Nord dévoile sa nouvelle image

C’est lors du lancement de la 11e édition du Relais pour la vie Beauce-Nord, qui aura lieu le 25 mai prochain au Centre Caztel de Sainte-Marie, que s’est tenu hier le grand dévoilement de la nouvelle signature du Relais pour la vie sous le thème : NOUS sommes plus grands que le cancer.

L’équipe du comité organisateur du Relais pour la vie de Beauce-Nord de la Société canadienne du cancer se présente comme la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur et celle-ci innove encore cette année. Les membres du comité sont donc fiers d’avoir des entreprises impliquées avec nous qui ont également à cœur la prévention de cette maladie.

Dominic et Arsène Lagrange, propriétaires du Gym Élit Coach et présidents d’honneur de cette 11e édition, ont généreusement offert l’an dernier à nos porteurs d’espoir présents à l’événement de venir pratiquer l’activité physique à leurs installations, et ce, gratuitement.

Cette année, de nouvelles entreprises décident d’emboîter le pas et de faire parler du Relais pour la vie de Beauce-Nord en empruntant le véhicule de la prévention : la boutique Fémini sensibilise maintenant les femmes à l’importance de passer une mammographie avec le porte-clé Mémo-mamo de la SCC et les boutiques Lemercier et L’Ambassadeur font la prévention du test protocouille auprès de leur clientèle masculine.

Sachant qu’une personne sur deux recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie, le comité organisateur de l'événement lance l’invitation aux entreprises de Beauce-Nord à former des équipes corporatives pour le Relais pour la vie de Beauce-Nord, afin de soutenir toutes les personnes touchées de la région.

Les sommes amassées seront remises à la Société canadienne qui cancer qui les investira en recherche, en prévention et en services de soutien.

Invitation au 5 à 7 des porteurs d’espoir du 25 mai 2019

Lynne Pion, responsable des porteurs d’espoir pour le comité organisateur, invite tous les porteurs d’espoir de la région ainsi que leurs proches aidants à participer à l’événement le 25 mai prochain, de 17 h à 19 h au Centre Caztel, pour vivre un moment rassembleur, empreint de chaleur pour célébrer la vie et croire en l’espoir.

Le but du comité organisateur du Relais pour la vie Beauce-Nord est de modifier positivement leur histoire de cancer et d’améliorer leur qualité de vie. Celui-ci a à cœur d’aider les personnes touchées par le cancer à profiter pleinement de la vie. Pour chacune d’elles, la vie ne se résume pas au diagnostic de cancer. Toutes ces personnes continuent à entretenir des liens avec les autres, à assumer leurs responsabilités et à accomplir des activités quotidiennes. Le cancer ne les empêche pas d’aimer, d’espérer et de rêver.