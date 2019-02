Les réservistes du Régiment de la Chaudière s'entraînent en Virginie

Huit réservistes du Régiment de la Chaudière ont eu la chance de s’envoler pour la Virginie, du 4 au 13 janvier, afin de participer au Fighting Warrior, un exercice militaire dans lequel ils devaient jouer le rôle des forces opposantes.

Les huit réservistes provenaient entre autres de Saint-Georges et Saint-Zacharie. Au total, 500 militaires participaient au Fighting Warrior. Les membres du Régiment de la Chaudière ont souvent l’occasion de participer à des exercices conjoints avec d’autres unités, mais l’exercice Fighting Warrior 19 était de très grande envergure et regroupait plusieurs unités provenant des quatre coins du Québec, ce qui en a fait une opportunité tout à fait spéciale et unique.

Les membres du Régiment étaient surnommées les « Vickers », en lien avec l’ancien modèle de mitrailleuse arboré sur le badge régimentaire.

« J’ai vraiment apprécié de pouvoir prendre des initiatives en imaginant et exécutant ce qu’aurait fait un ennemi dans la situation donnée. À plusieurs reprises, nous avons eu l’occasion de prendre par surprise les membres de la force opposée ce qui nous démontrait que nous étions des ennemis imprévisibles et efficaces. »

Caporal-chef Pierre-Ange Moreau

Sortir de sa zone de confort

La base de Fort Pickett en Virginie offre des infrastructures imposantes auxquelles les militaires du Régiment de la Chaudière ne sont pas accoutumés. De plus, les participants devaient aussi s’adapter à la faune et la flore complètement différentes de la Virginie, en modifiant la couleur de leur habit de combat pour mieux se camoufler.

Les militaires du Régiment de la Chaudière ont pu se familiariser avec les habitudes militaires américaines. Ils ont aussi eu la chance d’en apprendre davantage sur le travail de métiers autres que celui de l’infanterie. Mais surtout, ils ont eu l’occasion de développer leur leadership ainsi que de créer des liens avec des gens provenant d’autres unités.