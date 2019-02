TREMCA procède au lancement des travaux, Alliances pour la solidarité

Les membres de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA) ont procédé au lancement des travaux d’élaboration du plan de travail visant un dépôt des projets dès l’été 2019.

Les élus ont désigné la Table régionale de lutte contre la pauvreté pour réaliser ces travaux. Cette Table regroupe les représentants socio-économiques locaux de chacune des MRC de la Chaudière‑Appalaches. Également, la Ville de Lévis et des partenaires régionaux issus des secteurs communautaire, public et institutionnel participent.

Dès février, la table amorcera la conception d’un plan de travail souple et tourné vers l’action qui tiendra compte des priorités et des enjeux locaux et régionaux. En juin prochain, ce plan de travail devrait être adopté par les élus de la TREMCA. Puis un premier appel de projets suivra.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) accompagnera la région et les territoires dans la réalisation de ce plan et dans la mise en œuvre de l’Alliance.