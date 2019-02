Règles de base pour aider les Services d'incendie

De nombreux incendies résidentiels ont eu lieu dans les dernières semaines. L’hiver et la neige compliquent souvent la tâche des pompiers qui doivent intervenir sur un incendie.

Puisque chaque minute est précieuse, le Service régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce demande aux citoyens de suivre quelques règles de base.

Un numéro civique toujours visible

Dans le but de faciliter la tâche d’identification de votre résidence en cas d’urgence par les policiers, ambulanciers et pompiers. Également, le Règlement concernant la prévention incendie, adopté par votre municipalité, exige que le numéro civique (ou numéro de porte) de votre résidence soit toujours visible à partir de la rue.

Par contre, il arrive que la neige ou un abri d’auto temporaire cachent un numéro civique. Si vous vous en apercevez, vous devriez le dégager ou l’inscrire sur une autre infrastructure pour qu’il demeure apparent de la rue.

Des sorties bien dégagées

Vos issues de résidence doivent être accessibles en tout temps. Avec la neige qui n’a pas terminé de tomber, il est primordial de déneiger les escaliers, les balcons, la terrasse et la sortie du sous-sol pour permettre à votre famille d’évacuer beaucoup plus rapidement et de manière sécuritaire en cas d’incendie.

L’intérieur de votre demeure devrait être libéré de toutes contraintes et obstacles près des portes.

À ne pas oublier

Le plan d’évacuation est souvent sous-estimé. Vous devriez en préparer un en famille et le mettre en pratique régulièrement.

Bien entendu des avertisseurs de fumée fonctionnels sont de mises et pourraient sauver la vie des gens que vous aimez.