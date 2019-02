La BD amène six étudiants en Europe

Six étudiants de Saint-Georges et des Etchemins s’envoleront pour la France et la Belgique pour parfaire leurs connaissances sur la bande dessinée. C’est grâce au volet persévérance scolaire du Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins, qu’ils auront la chance de vivre cette expérience au mois de mai prochain.

Ces étudiants prennent part au projet « Écrire pour la persévérance » qui consiste en la création d’une bande dessinée destinée à un public adolescent. Les six participants (Andréanne Cloutier, Émilie Perreault, Sabrina Gagnon, Nicolas Audet, Réal Harvey et Séléna Chevanel ) ont débuté leur création au mois de novembre.

Afin d’ajouter un incitatif à leur projet, le groupe pourra assister au 24e rendez-vous de la BD à Amiens en France les 1er et 2 juin prochains. De plus, afin de vivre toute l’effervescence de la bande dessinée en Europe, ils auront la chance de découvrir la ville de Bruxelles en Belgique, une ville significative du 9e art.

Mobilité internationale

« Écrire pour la persévérance » est un projet supervisé et chapeauté par Lindsay Moore, agente de développement jeunesse, Élodie Bilodeau, conseillère en orientation du CJE ainsi que de Yannick Lévesque, graphiste-illustrateur pour Maki communication. La création d’une BD a pour but de développer diverses compétences et permettra de faire vivre une expérience de mobilité internationale aux participants.

Activité de financement

Un souper spaghetti aura lieu le 2 mars prochain afin d’aider les jeunes à financer leur projet. Le souper-bénéfice aura lieu au Soleil rouge à partir de 18h. Les billets seront en vente au coût de 25$. Pour plus d’informations, écrire à c.o@cjeetchemins.qc.ca .

À propos du Créneau carrefour jeunesse

Le Créneau carrefour jeunesse, mis en œuvre par les Carrefours jeunesse-emploi (CJE), permet de mettre en œuvre des services et une variété de projets pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans inclusivement, tout en s’adaptant aux besoins et réalités locales.