À la Saint-Valentin, dites-le avec des fleurs!

La Saint-Valentin sera demain et offrir des fleurs reste l’une des façons les plus populaires encore aujourd’hui de souligner cette journée dédiée à l’amour. Et les fleuristes, pour qui cette fête demeure une journée des plus achalandées, pourraient facilement vous le confirmer!

Le geste d’offrir des fleurs demeure quasi indissociable de la Saint-Valentin et demeure l’un des incontournables de cette fête lorsque vient le temps de démontrer son amour ou son affection pour l’être aimé.

Roses ou tulipes?

Les fleuristes sont unanimes : la rose rouge demeure la fleur qui est la plus vendue lors de cette journée de l’amour. La vente de roses rouges peut représenter parfois jusqu’à 50 % des ventes.

Les roses de couleur, les gerberas, les marguerites, les oiseaux du paradis, mais aussi les orchidées sont également des fleurs de choix lorsque vient le temps pour les fleuristes de confectionner leurs bouquets.

À ce vaste choix, on peut ajouter la tulipe, car celle-ci symbolise, elle aussi, l’amour. Selon Huguette Laquerre, de chez Fleuriste Huguette, à Saint-Georges, la tulipe représenterait la vraie fleur de la Saint-Valentin, qui devrait être la plus vendue lors de cette fête. Mais pour les hommes, dont les commandes représentent 90 %, l’amour, c’est une rose. Mais la fleuriste essaie tout de même d’amener ses clients ailleurs :

« J’essaie de les faire virer un p’tit peu dans le sens que, oui, vous pouvez rester avec la rose, mais y’a pas juste la rose rouge sur la terre, y’en a d’autres. Parce que j’achète peut-être 600 roses de couleur pour 100 roses rouges ».

Nouvelles tendances

Outre l’achat des traditionnelles roses, les fleuristes rendent compte d’une nouvelle tendance : l’achat de fleurs exotiques.

« À un moment donné, le monde, c’est beau des roses, mais des fois, ils veulent faire changement, fait qu’ils se tournent vers le bouquet exotique », a indiqué madame Marie-Ève Champagne, propriétaire de la boutique Douce Folie Florale, à la Guadeloupe.

Les variétés de fleurs qui sont choisies lors de la création de bouquets peuvent cependant varier d’un fleuriste à l’autre. Lors de la confection, gingers, oiseaux du paradis, proteas, héliconias, anthuriums, feuillages sortant de l’ordinaire peuvent être alors prisés.

Il y a aussi de nouvelles tendances au niveau des confections. Les gens recherchent ainsi quelque chose de plus stylisé, moins à l’ancienne ou américain. Certains fleuristes comme Annie Rodrigue, propriétaire de la succursale de Fleuriste Poésie Florale de Saint-Joseph, travaillent ainsi avec des feuillages spéciaux, en jouant avec ceux-ci, tout en essayant de faire ressortir la fleur plutôt que de la camoufler, ce qui donne plus de valeur et de prestance aux arrangements floraux.

Des fleurs pour les hommes

Mis à part le fait que les gens se tournent vers d’autres variétés de fleurs, une autre tendance tend aussi à apparaître. Ainsi, de plus en plus de femmes offrent maintenant des fleurs lors de cette journée.

Madame Rodrigue a évoqué que maintenant, beaucoup d’hommes reçoivent des fleurs. La boutique offre d’ailleurs un service de conception plus personnalisé à ses clients.

« Nous, on demande toujours à qui c’est offert pis on va travailler en fonction de ça. On est peut-être un des rares fleuristes qui va faire des arrangements qui vont être vraiment masculins, que les hommes vont être plus portés à être contents de recevoir, ça fait pas féminin », a affirmé la propriétaire de la boutique.

Ces bouquets de type plus masculins peuvent être conçus avec notamment des fleurs tropicales, des fleurs exotiques, aux couleurs orangées, en évitant les couleurs trop pastel. Le bois et la mousse sont également utilisés. La création de ces bouquets demande également un peu plus de détails et de critères, selon elle.

« Est-ce que c’est un gars de nature, un gars plus veston-cravate? On travaille aussi en fonction de la personne. En voulant savoir quel type de personne c’est, c’est là qu’on est capables d’aller chercher cette clientèle-là », a ajouté madame Rodrigue.

Une journée des plus achalandées

Cette tradition ne semble ni vouloir s’essouffler ni perdre de sa popularité, bien au contraire, et cette tendance va plutôt en augmentant.

« Déjà aujourd’hui, j’ai presque 100 commandes qu’y m’ont fait préparer d’avance. D’habitude, ça fait le line-up à la porte la journée de la Saint-Valentin », a mentionné madame Champagne, qui s’attendait à recevoir entre 300 et 400 commandes d’ici la fin de la journée.

Même s’il lui est difficile d’arrêter un chiffre quant au nombre de commandes qu’elle peut faire dans cette seule journée, Annie Rodrigue affirme, elle aussi, que le nombre de ventes va bien au-dessus de cent.

« Ça dépend toujours c’est quelle journée ça tombe. La journée dans la semaine que la Saint-Valentin est, ça a une répercussion sur les ventes, sur le nombre de commandes. C’est variable d’une année à l’autre ».

Et la journée du jeudi est-elle une bonne journée pour la Saint-Valentin? Il semblerait que oui. Mais peu importe la journée, donner des fleurs peut représenter beaucoup et demeure un geste du cœur.

« Les fleurs, j’ai toujours dit que c’était la nourriture de l’âme. Ça l’agrandit une joie et ça l’amoindrit une peine. Quelqu’un qui est morose ou qui est pas en forme ou n’importe, amènes-y une fleur, sa visualité va changer, parce qu’elle va te regarder avec d’autres yeux », conclut Huguette Laquerre.

Selon elle, la fleur peut faner, mais c’est le temps que ça dure qui est important. Sur ces belles paroles, une bonne Saint-Valentin à tous.