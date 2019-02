4 astuces pour réussir vos soldes cette année

Faire de bonnes affaires c’est bien, mais pas au risque de sombrer dans l’achat compulsif ! Voici donc quelques conseils pour ne pas acheter à tort et à travers et plomber votre budget.

Plongez dans votre dressing

L’idée est de faire le point sur ce que vous possédez et ce qui vous manque. Vous en profiterez pour faire le tri de vos vêtements et de vos chaussures afin de gagner un peu de place dans vos placards. Inutile de garder ce qui est neuf et que vous ne portez jamais : mettez-les en vente sur un site d’occasion, vous pourrez ainsi grossir votre budget !

Faites des choix

Les gros rabais sont l’occasion d’acquérir de belles pièces. Hiérarchisez ce que vous voulez vraiment en misant sur des basics que vous retrouverez à la saison suivante avec plaisir. Puis établissez votre budget en fonction de votre état des lieux et de votre trésorerie.

Partez en repérage

Certaines d’entre vous préfèreront les bains de foule dans les boutiques où elles pourront essayer, d’autres magasineront confortablement installées dans leur canapé. Notez que l’avantage d’internet est de pouvoir tomber sur des réductions plus importantes, parfois même jusqu’à 80% de rabais, et ce toute l’année ! La notion de saisonnalité est moins vraie sur le web.

Attention aux coups de cœur qui plomberont votre budget, gardez vos priorités à l’esprit. Sur internet, vous pourrez vous constituer une liste d’envies en les enregistrant dans vos favoris. Créez-vous des comptes et sélectionnez les modèles et les tailles dans votre panier, ils se conservent quelques heures, parfois quelques jours.

Soyez attentive aux frais de livraison, ils ajoutent un coût non négligeable : sélectionnez plutôt les sites qui vous les offriront, quel que soit le montant de votre commande. Choisissez des bottes d'hiver femme par exemple avec retour gratuit si elles ne vous vont pas. Ne perdez pas de vue que dans les boutiques, les soldes sont rarement échangées ou reprises. Une fois à la maison, si vous avez un doute, il sera trop tard.

Passez à l’action

Vos paniers sont pleins ? Il est temps de procéder par élimination. Gardez ce qui vous est indispensable d’abord. S’il ne reste que peu de tailles dans l’article qui vous intéresse, n’attendez pas une nouvelle démarque, achetez-le tout de suite. Sinon, vous pourrez obtenir un meilleur prix en patientant un petit peu.