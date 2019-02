Un montant de 22 000 $ amassé au Brunch annuel de Groupe Espérance et Cancer

Le Brunch-bénéfice annuel, activité majeure de financement du Groupe Espérance et Cancer, s’est tenu le dimanche 17 février à l’École des Deux-Rives de Saint-Georges. L’activité a permis d’amasser un montant record de 22 000 $, grâce à l’appui du président d’honneur, M. Samuel Poulin.

Les partenaires financiers, Desjardins et le Manoir du Quartier, ainsi que plusieurs autres généreux fournisseurs en denrées et services, ont permis de faire une réussite de cette 22e édition.

Près de 1 000 déjeuners ont été servis et une équipe de 60 bénévoles ont prêté main-forte pour préparer et servir le repas, ce qui confirme à nouveau l’attachement de la population à cette organisation.

« Nous désirons remercier sincèrement M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, qui a confirmé l’octroi d’une somme de 7 000 $ provenant du bureau du premier ministre M. François Legault, de la ministre de la Santé, Mme Danielle McCann, de lui-même, du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, et de la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance. Il a fait un travail remarquable pour nous permettre de récolter la plus grosse somme jamais amassée au Brunch annuel », indique la directrice générale, Lyse Perron.

Ces sommes seront réinvesties dans le Groupe Espérance et Cancer afin de soutenir leur mission et de bonifier leurs services auprès de leur clientèle atteinte de cancer et leurs proches.

Soulignons également l’implication de M. André Chrétien et de ses acolytes à l’animation musicale et de Mme Émilie Bourque au coin des enfants. L’équipe de pirates a été bien populaire cette année. Ceux-ci offraient entre autres : maquillage, faux tatouages, dessins, coloriage, ainsi que des surprises pour les petits.

L'organisme lève également son chapeau à tous les bénévoles et le comité organisateur qui ont travaillé d’arrache-pied pour faire un bel accomplissement de cette activité de financement et de sensibilisation.

Le Groupe Espérance et Cancer tient à remercier tous les participants qui ont soutenu ainsi la cause des personnes atteintes de cancer et de leurs proches, et donne rendez-vous à toutes et à tous en février 2020 pour leur 23e édition.