75 arbre attribués pour la 4e édition du concours « Un arbre pour l’avenir »

Le concours « Un arbre pour l’avenir » est de retour encore une fois cette année. Pour cette 4e édition, 75 arbres de calibre seront attribués au hasard parmi les personnes qui s’inscriront au concours.

Six essences d’arbre seront offertes. On retrouvera notamment des épinettes du Colorado, des érables de Tartarie, des lilas japonais, des chênes pédonculés fastigiés, des pommetiers « prairie fire » et des tilleuls « glenleven ». Les participants pourront indiquer leur préférence sur le formulaire d’inscription.

Pour remplir le formulaire, rendez-vous sur le site Internet de Ville de Saint-Georges à l’adresse saint-georges.ca ou déplacez-vous à l’hôtel de ville de Saint-Georges. Pour participer, vous devez demeurer sur le territoire de Saint-Georges. Vous avez jusqu’au vendredi 12 avril pour remettre votre inscription. Les gagnants recevront une confirmation au cours du mois d’avril.

Les gagnants devront être disponibles le samedi 25 mai 2019 pour venir chercher leur arbre. Lorsque ceux-ci viendront récupérer leur arbre, ils recevront les fournitures nécessaires à la plantation ainsi qu’une brève formation. Les arbres devront être plantés en façade des résidences afin d’avoir un impact significatif sur la propriété.

Objectif du concours

Rappelons que ce concours a pour but de permettre aux citoyens de Ville de Saint-Georges de façonner le paysage de leur rue et de leur quartier. Il s’agit du même coup d’un geste environnemental significatif qui permet de créer de nouveaux îlots de fraîcheur.

Au cours des trois premières éditions, un total de 150 arbres, soit 50 par année, ont été remis. Bien au-delà du geste environnemental, la plantation d’un arbre donne une valeur ajoutée à votre propriété et pour plusieurs, il s’agit d’un geste symbolique et concret qui vient marquer une période de temps dans la vie familiale.