Le Régiment de la Chaudière cherche ses anciens membres

Le Régiment de la Chaudière est actuellement à la recherche de ses anciens membres des Garnisons de Lévis, de la Beauce ainsi que du Lac-Mégantic. Il les convie à un dîner dans le cadre des célébrations commémoratives du 150e anniversaire de la création du Régiment.

Le samedi 6 avril prochain, au Centre des congrès de Lévis aura lieu la rencontre . La soirée dînatoire sera axée sur l’ensemble des réalisations de l’unité au travers des diverses époques.

Le Régiment a une histoire très riche et bien ancrée dans la région. Cette soirée a comme but de la partager et de la mettre en valeur.

La population ainsi que les gens d’affaires sont aussi cordialement invités à ces festivités.

Faits en bref

Le Régiment de la Chaudière a été fondé en 1869 à partir de compagnies de milice indépendantes existantes. Son nom a été choisi en lien avec l’emplacement de ces unités qui se trouvaient tout au long du lit de la rivière Chaudière.

Le Régiment de la Chaudière est une unité d’infanterie démontée appartenant au 35e Groupe-brigade du Canada (35 GBC). Elle compte aujourd’hui près de 150 membres dont la majorité est des réservistes, c’est-à-dire des militaires à temps partiel.

En plus de célébrer son 150e anniversaire de fondation, le Régiment prend possession cette année de 3 honneurs de batailles soit la « Défense du Canada 1812-1815 », « Châteauguay » ainsi que « Afghanistan ».