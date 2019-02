Fraude par courriel : demande d'argent en Bitcoin

Il est possible que vous receviez fréquemment des courriels douteux qui tentent de vous soutirer des informations ou de l’argent. Il faut savoir que les fraudeurs peuvent facilement avoir accès à vos adresses et même jusqu’à vos données personnelles.

Message frauduleux en Beauce

Ces derniers jours, quelques Beaucerons n’ont pas été épargnés par l’un de ces messages.

Ce dernier explique que votre compte est piraté depuis un très bon moment et que vous ne pourrez jamais savoir qui il est. La technique de piratage est détaillée et peut sembler crédible. L’arnaqueur dit avoir tous vos mots de passe et que cela ne sert à rien de les modifier, car il continuera à les recevoir.

Finalement pour que ce cauchemar cesse, vous avez 48h pour envoyer à l’adresse indiquée 1000 US$ en Bitcoin qui est une cryptomonnaie .

Vérification

Après vérification, nous avons découvert que plus de 22 personnes avaient envoyé à ce compte de l’argent. L’arnaqueur a reçu un total de plus de 10 000$ en envoyant seulement de faux messages.

Comment se protéger ?

Il est important de savoir reconnaître un message frauduleux.

Les indices :

1-Présence d’une source crédible

2-Un temps limite pour répondre à l’ordre

3- Présence de nombreux points d’exclamation, couleurs vives et majuscules

4- Présence de menaces jouant sur la peur

5- Présence de faute d’orthographe, grammaire et syntaxe

Vous devez absolument ignorer le message et dénoncer la fraude aux autorités.

Également, utilisez des logiciels de protection, vérifiez toujours la source et utilisez des adresses courriel distinctes pour les différentes activités de navigation sur le web.

Surtout ne mettez pas votre adresse courriel partout sur le web. Cela rend la tâche plus facile pour les robots de recherche dont leur but unique est de retracer des adresses pour les ajouter à leurs listes de pollupostage.