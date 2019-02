Opération Enfant Soleil : 50 101 $ remis pour les enfants de Chaudière-Appalaches

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, le porte-parole d’Opération Enfant Soleil, Maxime Landry, a remis 44 000 $ au CISSS de Chaudière-Appalaches.

L’Hôpital de Saint-Georges et celui de Thetford Mines ont reçu des montants de 24 000 $ et de 20 000 $, alors que la Fondation Jeunesse Secondaire Disraeli a reçu 6101 $. Pour l’organisme de Disraeli, le montant provient du Fonds Josée Lavigueur. Le montant total qui a été remis s’élève donc à 50 101 $.

Jusqu’à ce jour, la région de Chaudière-Appalaches a reçu un total de 3 947 353 $, ce qui permet d’offrir les meilleurs soins et une qualité de vie optimale aux enfants qui doivent être hospitalisés, grâce à l’aménagement d’espaces qui favorisent leur guérison.

« On est l’allié des centres régionaux, parce qu’on sait que les enfants guérissent mieux quand ils sont près de leur maison, près de leur entourage », a indiqué madame Stéphanie Paquet, conseillère en communications pour Opération Enfant Soleil.

Des octrois pour améliorer le mieux-être des enfants

L’octroi qu’a reçu l’Hôpital de Saint-Georges servira à l’achat d’un ventilateur non invasif à pression positive continue. L’équipement permettra ainsi une aide respiratoire adaptée à la physiologie et aux besoins spécifiques des enfants. Opération Enfant Soleil a remis au centre hospitalier un total de 826 622 $ depuis 1993.

Les montants reçus par les deux autres établissements permettront, d’abord pour l’Hôpital de Thetford Mines, l’achat d’une table à langer et d’un moniteur physiologique, et pour la Fondation Jeunesse Secondaire Disraeli, l’achat de deux buts de soccer, de vingt paires de skis, de bottes et de bâtons.

Solidarité et partenariat

Luce Dallaire, directrice générale de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, tenait quant à elle à parler de solidarité et de partenariat et, par la même occasion, à insister sur un fait.

« 2019 marque 20 ans de partenariat avec Opération Enfant Soleil », a tenu ainsi à préciser cette dernière.

Avec le don reçu aujourd’hui même, ce partenariat représente au total pour l’Hôpital de Saint-Georges un investissement de plus d’un million de dollars.

Plusieurs partenaires s’impliquent d’ailleurs auprès d’Opération Enfant Soleil, comme le groupe Bizou, le centre de beauté et de bien-être Gardénia, le Club de golf de Beauceville, Rémi Dubuc d’Opération Groenland, le magasin Korvette de Saint-Gédéon, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, Telus et Remax.

Quant à Maxime Landry, le chanteur est porte-parole officiel pour Opération Enfant Soleil depuis 2012. Celui-ci collabore notamment en animant plusieurs activités-bénéfice et en parcourant le Québec afin de remettre les dons amassés aux centres hospitaliers. Depuis son passage à Star Académie, il y a 10 ans, l’artiste beauceron avait envie de s’impliquer auprès d’eux.

« J’ai la chance d’avoir une tribune, une visibilité quand je fais des spectacles. Je me dis, si ça peut apporter quelque chose à quelqu’un, je vais le faire. C’est pas juste quand on en a besoin qu’il faut s’impliquer, c’est quand on en a pas besoin aussi. Moi, ma collaboration, c’est de faire le tour du Québec pis d’en parler de plus en plus de la cause », a-t-il expliqué.

Charles Veilleux, Enfant Soleil de Chaudière-Appalaches

Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées lors du prochain Téléthon. Cette année, l’Enfant Soleil de Chaudière-Appalaches est Charles Veilleux, âgé de 5 ans.

Celui-ci est né prématurément et est atteint de bronchodysplasie sévère. Malgré les conséquences de sa très grande prématurité, l’enfant fait des progrès remarquables au quotidien.

Le Téléthon d’Opération Enfant Soleil aura lieu le 2 juin et sera diffusé sur les ondes de TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à Québec.

Pour faire un don ou en savoir plus, visitez le site Internet d’Opération Enfant Soleil au www.operationenfantsoleil.ca.