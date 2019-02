La punaise de lit n'a pas de classe sociale

Les punaises de lit avaient presque disparu durant le 20e siècle, mais avec l’augmentation des voyageurs au 21e siècle cet indésirable est revenu en force. Il est faux de croire que la Beauce est épargnée de la présence de cet indésirable.

À lire également

Les instances et la gestion de punaises de lit en Beauce​

Par contre, la région est loin d’être envahie comme à Montréal, il est important d’être averti et de surtout, laisser de côté ses préjugés qui proviennent souvent d’une non-connaissance.

Mythes et préjugés

L’une des premières choses à savoir c’est que peu importe sa classe sociale ou son « niveau de propreté » un jour ou l’autre on peut être victime des punaises.

« Aucun lien et je dis bien, il n’y aucun lien avec la classe sociale dans tous les cas. C’est surtout un coup de malchance. Mettons que vous allez dans une chambre d’hôtel et vous vous payez le plus beau voyage de l’année, vous pouvez quand même en ramener. » Simon Raby, Exterminateur chez Abat Extermination