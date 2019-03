Café-discussion mensuel de Partage au masculin

Le prochain café-discussion de Partage au masculin aura lieu le jeudi 7 mars à 19 h 00, au local de l’organisme. Michel Roy animera cette discussion sous le thème L’amour : de l’idéalisation à la relation, en passant par la désillusion.

D’une relation à l’autre, la conception de l’amour peut changer. Ceux et celles qui ont vécu plus d’une relation amoureuse ont sans doute remarqué que la grande illusion du « tout est parfait » finit toujours par passer.

Au fil du temps, les amoureux passent de l’idéalisation de l’autre et de soi, à la désillusion, en se disant : « Il ou elle n’est que cela et, en plus, ressemble parfois à mon ex ».

Ne serait-ce que ça, l’amour? L’illusion d’un oasis dans le désert? Et si la relation d’amour véritable passait, justement, par la perte des illusions et la volonté de bâtir du solide, avec la personne avec qui l’on est?

Cette activité gratuite est offerte à tous les hommes de la région qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité. Les contributions volontaires sont acceptées.