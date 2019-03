Adoption unanime des élus du PDZA des Etchemins

Les comités technique et directeur du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) sont ravis de l’adoption unanime obtenue le 20 février dernier par les membres du conseil de la MRC des Etchemins du rapport final déposé qui permettra maintenant la mise en œuvre de son plan d’action officiel.

Une chargée de projet avait été embauchée en janvier 2018 pour réaliser le document de planification du développement de l’agriculture sur le territoire. La démarche a impliqué une série de consultations publiques, tel que le Grand forum qui s’est tenu le 7 novembre dernier à Lac-Etchemin, ainsi que deux comités composés de producteurs, de professionnels, de représentants d'organismes et d'élus municipaux. Selon les acteurs impliqués dans la démarche, le mandat a été réalisé avec brio, et ces derniers se disent très satisfaits des objectifs ciblés dans le plan d’action.

Parmi les orientations identifiées au plan d’action, il y a le souhait d’accroître le potentiel de la multifonctionnalité de l’agriculture et d’appuyer le développement de la transformation et de la mise en marché des produits agroalimentaires et forestiers.

L’importance de planifier le développement des activités agroalimentaires pour maintenir, entre autres, l’occupation dynamique du territoire rural de la MRC des Etchemins a été nommée comme principale préoccupation. En tout, ce sont 22 actions qui ont été ciblées dans le cadre d’une vision commune que la MRC des Etchemins s’est donnée, misant sur la réalisation de son plein potentiel et la valorisation des pratiques agricoles et agroforestières innovantes et actuelles tout en maintenant ses acquis. La MRC souhaite mobiliser de pair ses producteurs, ses transformateurs et ses citoyens de façon à construire des relations ouvertes, saines et gagnantes.

Ces actions ont été identifiées sur la base d'un portrait détaillé et d'un diagnostic identifiant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, dans le but de répondre aux enjeux prioritaires de l'agriculture et de l'agroforesterie du territoire.

La mise en œuvre du plan d'action débutera au printemps 2019 à la suite de l’embauche d’une nouvelle ressource et de la mise sur pied d’un comité de suivi. Tous les documents relatifs au PDZA peuvent être consultés sur le site Web de la MRC des Etchemins à l’adresse suivante : www.mrcetchemins.qc.ca.