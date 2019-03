La 10e édition du Camp Totalement CIMIC: passion et découvertes

Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) a tenu sa 10e édition du Camp Totalement CIMIC. Cette activité se déroulait le 5 et 5 mars. Cette année, ce sont 96 participants de la 6e année à la 1re secondaire qui proviennent des différentes écoles du CSBE.

Lors de ces deux journées, les jeunes étaient divisés en équipe pour participer à 6 ateliers dont la durée de chacun était de 2h. Animés par des élèves du CIMIC, ils ont vécu des activités concrètes dans les différents domaines de formation du centre.

Dessin industriel

Lors de l’atelier en dessin industriel, les participants ont modélisé avec un logiciel des Yoyo.

Électricité

Les élèves du centre ont montré aux jeunes apprentis comment créer un circuit grâce à un schéma et le mettre en pratique par la suite. Ils ont pu toucher aussi à l’électricité comme on l’entend en construction.

« Moi c’est l’atelier en électricité que j’ai préféré et oui j’aimerai bien peut-être travailler là-dedans plus tard. » Dominick, participant

Mécanique industrielle et électromécanique

Les ateliers permettaient de comprendre entre autres comment fonctionnent des systèmes hydrauliques.

Techniques d’usinage

Lorsqu’ils avaient modélisé leur Yoyo, les jeunes curieux allaient graver ce qu’ils désiraient inscrire.

Soudage-montage

De loin l’activité préférée de plusieurs jeunes interrogés, les apprentis soudeurs sous la surveillance de leurs animateurs ont pu faire de la soudure à l’arc avec tout l’équipement d’un soudeur.

Carrosserie et mécanique automobile

La carrosserie fut très populaire en faisant les différentes étapes de peintures se pratiquant sur le simulateur, puis en découpant les calques d’une image de Spiderman, puis pour terminer aux « air-brush » leur œuvre d’art.

« J’ai bien aimé la peinture, mais aussi la mécanique auto. Je crois que j’aimerai bien aller dans le domaine. » Participante du camp

Les animateurs de mécanique auto montraient aux participants à changer un frein et à réparer une section du moteur d’un stop-car.

Puis finalement, les jeunes pouvaient visiter le centre de recherche de MÉCANIUM qui est relié au CIMIC.

« On a même quelques anciens participants du camp qui plus vieux viennent s’inscrire à l’une de nos formations et deviennent également animateurs. On utilise des élèves comme animateur, car on a envie qu’ils soient des modèles pour les jeunes. » Yves Jacques, conseiller pédagogique du CIMIC

L'activité va revenir sans doute l'an prochain, Yves Jacques n'y trouvant que des bienfaits autant pour le CIMIC que les écoles participantes. C'est une belle façon d'encourager les élèves à la persévérance à l'école, une belle récompense.

Visite des parents et de l’animatrice-journaliste Ève-Marie Lortie

Lors de la 2e journée du camp, les parents pouvaient venir visiter le centre et voir un peu ce que leurs enfants ont fait durant leur séjour productif et éducatif.

L’activité de clôture consistait à remettre à chaque enfant un diplôme à leur nom avec deux qualités choisies par les animateurs qui reflétaient bien ce qu’ils avaient observé.

Puis, l’animatrice de l’émission Salut Bonjour Ève-Marie Lortie est venue présenter une conférence sur le thème de la Passion et de la persévérance. Elle s’était engagée auprès du CIMIC bien avant d’apprendre que ce matin, elle devait être aux studios à Montréal. Elle trouvait très important de venir rencontrer ses jeunes et de tenir parole.

« Réussir c’est d’essayer et c’est réussir l’objectif qu’on s’est fixé nous autres même. On va laisser faire les objectifs que la société veut qu’on fasse. Je vous souhaite de trouver vos objectifs et de les atteindre à votre mesure. » Ève-Marie Lortie

Partenaires

Le Ministère de l’Éducation, la commission scolaire de la Beauce-Etchemin, le Club Kiwanis et l’UPA et IGA Rodrigue et Groleau.