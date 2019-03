Célébrez la Saint-Patrick à Saint-Simon-les-Mines

La Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines vous invite à leur 23e déjeuner-bénéfice de la Saint-Patrick, qui aura lieu le dimanche 17 mars prochain.

Cet événement permettra d’amasser des fonds qui serviront à la sauvegarde et à la mise en valeur du site historique et patrimonial de l’église St-Paul de Cumberland et du jardin Harbottle.

Afin de célébrer le saint patron de l’Irlande, les convives sont invités à porter du vert. Ce déjeuner sera dégusté dans une ambiance festive, où il y aura de l’animation et de nombreux prix de présence à gagner.

Les billets sont en vente auprès des membres du conseil d’administration et sur place le matin même de l’événement. Pour plus d’informations, visitez le site www.visitecumberland.com .

Où : À la salle municipale de Saint-Simon-les-Mines

Quand : Le 17 mars de 8 h à 11 h 30