La première édition du Salon des vins et spiritueux de Beauce au profit de Leucan aura lieu le samedi 30 mars prochain de 13 h à 18 h, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

« Mon implication auprès de Leucan date de 15 ans et je m’investis avec énergie dans cette cause qui me tient vraiment à cœur. Je cherchais une nouvelle activité de financement et l’idée m’est venue d’organiser le salon. Mon objectif est d’offrir une expérience mémorable pour une bonne cause. » Jean-François Routhier, président.

Exposants

Plus de 150 producteurs de partout dans le monde seront sur place. Les visiteurs du salon pourront goûter à des vins et des spiritueux.

La journée même, il sera possible de se procurer un billet et courir la chance de gagner un cellier bien garni. L’expert-sommelier Philippe Lapeyrie sera présent pour rencontrer et discuter avec les gens .

Service de raccompagnement

Un service de raccompagnement sera disponible , organisé par Simon Grenier, responsable des sports à la Polyvalente Benoit-Vachon de Sainte- Marie.

Billets

Les billets sont en prévente jusqu’au 15 mars au coût de 20$. Ils seront à 25$ après cette date.Les billets sont en vente aux endroits suivants :

SAQ : Sainte-Marie, Saint-Joseph, Beauceville, Saint-Georges BMR : Sainte-Marie, Saint-Joseph, Frampton, Sainte-Hédérine Alimentation du pont : Sainte-Marie

Coop de Saint-Victor : Saint-Victor