3 astuces pour limiter vos coûts de stockage

Pour les entreprises, les coûts de stockage peuvent représenter des sommes assez importantes. Qu’il s’agisse de matières premières, de produits finis ou même d’archives, certains éléments doivent être entreposés. Cela engendre des frais, qu’il est néanmoins possible de réduire. Nous vous proposons donc 3 astuces qui vous aideront à limiter vos coûts de stockage :

Réduire les quantités de marchandises

La première façon de limiter effectivement vos frais de stockage est de limiter les quantités de marchandises entreposées. Plus précisément, si certaines sont stockées pendant de longues durées, il peut être intéressant de revoir votre gestion des stocks. Au lieu d’entreposer des biens sur une longue période, peut-être pouvez-vous accélérer les roulements – par exemple en travaillant davantage en flux tendu.

Attention aux marchandises demandant un traitement spécial

En complément, analysez également les types de marchandises entreposées et leurs coûts de stockage. En effet, toutes n’impliquent pas les mêmes besoins et n’engendrent par conséquent pas les mêmes coûts.

Voici quelques critères qui impactent les coûts du stockage :

La taille de la marchandise : plus elle est grande, plus elle demandera d’espace.

Son poids : un bien lourd nécessitera des étagères plus solides et potentiellement des efforts de manutention accrus.

Ses dimensions : certains formats requièrent des aménagements de stockage particuliers (par exemple les marchandises très longues, comme des poutres).

Sa fragilité : les biens fragiles doivent être manipulés avec précaution et stockés dans des conditions spécifiques.

Si vous souhaitez limiter vos coûts de stockage, réduisez donc les quantités de marchandises qui coûtent le plus cher à entreposer.

Optimiser votre espace de stockage

Enfin, gardez en tête que dans un entrepôt, l’espace est limité. Cela peut donc rapidement augmenter les coûts de stockage. Dès lors, l’enjeu est de réussir à optimiser la place disponible afin de pouvoir stocker davantage de marchandises, sans augmenter les coûts.

Une bonne pratique consiste d’abord à exploiter au mieux les hauteurs. En d’autres termes, veillez à stocker des marchandises du sol au plafond. À cet effet, il est possible de gagner 40% d'espace avec des étagères métalliques robustes et stables. De plus, sachez que les rayonnages mobiles vous permettront de moduler l’espace plus intelligemment, en limitant les zones perdues pour les couloirs.

Conclusion

Ces trois conseils vous aideront à mieux gérer votre entreposage, et surtout à limiter grandement vos coûts de stockage.