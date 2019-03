L'ordre du mérite georgien admettra 5 nouveaux membres

La ville de Saint-Georges annoncera l’admission prochaine de cinq nouveaux membres à l’Ordre du mérite georgien.

La cérémonie aura lieu le jeudi 25 avril prochain au centre culturel Marie-Fitzbach. Il est possible d’y assister en réservant un laissez-passer

Voici les récipiendaires 2019 :

Rémi Fortin

Secteurs d’implication : Culturel, communautaire, sportif et économique

Candidature présentée par : la Fondation Moisson Beauce

Jean‐Marc Giguère

Secteurs d’implication : Communautaire, économique et sportif

Candidature présentée par : Charles A. Gaudet

Denis Lacasse

Secteurs d’implication : Communautaire et économique

Candidature présentée par : L’Association bénévole Beauce‐Sartigan

Michel Paquet

Secteurs d’implication : Communautaire, économique et sportif

Candidature présentée par : L’Office municipal d’habitation Saint‐Georges

Irma Quirion

Secteurs d’implication : Éducationnel et communautaire

Candidature « Coup de cœur » de Ville de Saint‐Georges

À propos de l'Ordre du mérite

L’Ordre du mérite georgien est la plus haute distinction décernée par la Ville à des hommes et des femmes qui contribuent de façon exceptionnelle au développement de notre ville et au bien-être de ses citoyens. Ce gala met en lumière toute l’importance de personnes véritablement engagées dans leur milieu et permet à notre communauté de prendre le temps de leur dire « merci ».