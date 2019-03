Un souffle de vie pour les enfants malades

Le Club de golf de Beauceville accueillera pour une première fois, le 6 avril prochain, la journée Un souffle de vie qui vise à amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil, ainsi que deux enfants malades de la région. Les petits et les grands pourront s’attendre à des activités et de l’animation.

La journée débutera dès 13 h avec des activités familiales gratuites qui prendront fin à 17 h. Au programme : dégustations, BBQ, maquillages, chasse au coco de Pâques et bricolages. Les pompiers de Beauceville, les ambulanciers de CAMBI et les cadets seront sur place pour accueillir les participants.

À l’intérieur, il y aura une activité de danse country animée par DJ Steph-Ly et Michel et le Monday Band et ce, au coût de 10$

Un cocktail et des bouchers précéderont un souper 4 services et une soirée sur les musiques de Keven Chouinard et du Roads boys band.

Les participants seront admissibles à de nombreux tirages. Les prix à gagner sont des parties de golf au Club de golf Beauceville, une nuitée à La Cache du golf C Hôtel, une table d’hôtes au Bistro-bar La Cachette, un abonnement au Centre de Santé l’Évasion et plus encore.

Les billets pour le souper et la soirée sont en vente au coût de 50$. Il est possible de se les procurer au Dépanneur Eko de Beauceville, au Bistro-bar La Cachette, à La Cache du golf C Hôtel, au YPizza de Beauceville, au centre l'Évasion, auprès de Nancy Bolduc ( 418-225-6962 ) ou auprès de Stéphanie Larivière ( 418-215-0087 ).

Ces activités auront lieu beau temps, mauvais temps.