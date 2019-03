Les billets de la maison Moisson Beauce sont presque tous vendus !

Il ne reste presque plus de billets en vente pour le tirage de la Maison Moisson Beauce. 2019 s’annonce être une année record pour les organisateurs de l’événement qui ont bon espoir de vendre tous les billets : une première en 10 ans.

Ce serait une véritable réussite pour Moisson Beauce d’écouler tous les billets, alors que l’organisme célèbre son 25e anniversaire et qu’il s’agit de la 10e édition du tirage. Isabelle Lessard, responsable des communications chez Moisson Beauce, explique que les billets dans les points de vente physiques ont déjà été rapatriés. « La vente se passe exceptionnellement bien cette année. C’est magnifique ! »

Pour les retardataires, la meilleure option pour acheter un billet reste le site web de la fondation. La vente en ligne se terminera à 15 h, le 28 mars, soit la journée du tirage, mais tout porte à croire qu’il faudra fermer la plate-forme web plus tôt à cause d’une rupture de stock. Du même souffle, la porte-parole de Moisson Beauce en a profité pour inviter la population au tirage qui aura lieu ce jeudi.

Rien n’est garanti

Bien que l’événement s’est toujours avéré être une réussite, la construction de la Maison Moisson Beauce nécessite un travail colossal de la part de l’organisme, mais aussi de tous les partenaires impliqués. Aux yeux de la loi, l’obtention d’un permis pour un tirage de cette importance n’est jamais garantie. Pour faire tirer une maison d’une valeur de 175 000 $, comme c’est le cas cette année, on doit s’assurer d'amasser au minimum 350 000 $, sans quoi l’organisme pourrait se voir refuser son permis.

« Les gens sont très généreux. Si nous bâtissons la Maison Moisson Beauce chaque année, c’est parce que les gens donnent. », explique Vincent Bernard de Construction Robert Bernard.

Se réinventer

Pour les organisateurs du tirage, il s’agit toujours d’un pari à prendre. Afin de susciter l’attention du public, Vincent Bernard explique qu’il faut se réinventer chaque année. La designer Sandra Patry se fait un devoir de varier les looks de la maison Moisson Beauce. Si l’an dernier elle misait sur un design épuré et contemporain, cette année on a opté pour le style scandinave.

Le tirage aura lieu à 19h30, ce jeudi 28 mars, au BMR situé sur le Boulevard Dionne. Ceux qui ne peuvent pas s’y déplacer pourront regarder le dévoilement du gagnant en direct sur la page Facebook de l’organisme.

Pour vous procurer un billet : https://www.moissonbeauce.qc.ca/maison-moisson-beauce.html