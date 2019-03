Le prochain café-rencontre de Partage au masculin portera sur l’anxiété

Le prochain café-discussion de Partage au masculin aura lieu au local même de l’organisme, le jeudi 4 avril à 19 h 00. Celui-ci aura pour thème : Anxieux : on évite ça ou on y va? Cette activité gratuite sera animée par Michel Roy.



Anxiété, quand tu nous tiens! Une phrase qui en dit long sur l’attitude qu’on peut avoir quand on ressent de l’anxiété devant une tâche à accomplir, un discours à prononcer, une présentation à faire devant un groupe de personnes ou une communication importante avec sa conjointe.

Historiquement, les hommes ont été encouragés, dans une situation comme celle-là, à tout faire pour refouler cette peur qui les saisit aux tripes. Au point de développer une panoplie de stratégies d’évitement, de sorte que les murs se referment de plus en plus près d'eux.



Est-ce vraiment ce qu’il faut faire devant l’anxiété? Le nouveau courant de pensée nous dit tout le contraire : prends conscience de ton anxiété, localise-la dans ton corps, et… Go! vas-y! Qu’en pensez-vous?

Cette activité est offerte à tous les hommes de la région qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité. Les contributions volontaires sont acceptées.