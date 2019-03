Christian Jacques reconnu par l'état du Maine pour avoir sauvé deux vies

Voir la galerie de photos

Christian Jacques, propriétaire de l’usine Kapta Inc. située à Notre-Dame-des-Pins, a vécu un moment unique le 27 mars dernier recevant des mains de la gouverneure de l’état du Maine un prix pour avoir sauvé la vie de deux motoneigistes en février 2018.

Histoire du sauvetage

Le 24 février 2018, le Beauceron était à son chalet sur le bord du Moosehead Lake dans le Maine. Vers minuit et demi, il est allé vérifier ses brimbales portant une lampe frontale puissante. Il n’avait pas entendu les deux motoneigistes qui étaient tombés à l’eau à l’embouchure du lac et de la rivière qui avait fondu dans la journée.

« À cet endroit, il y a 40-50 pieds d’eau. Moi par hasard je fais de la pêche sur la glace. Il était minuit 30, je suis allée voir mes brimbales pour la pêche blanche j’ai une lumière frontale qui est très puissante pour m’éclairer. L’un des motoneigistes avait réussi à sortir sur le bord de la glace a aperçu la lumière qui était au moins à 800 pieds. Il a commencé à crier avec une voix très faible. J’ai fini par entendre une petite voix dans la nuit sur le lac et en tournant avec ma lumière j’ai vu ses bandes réflectrices de son habit de neige. Je suis parti à la course. Le gars était plus capable de marcher. Alors je l’ai amené jusqu’à mon chalet, mais c’est loin mon chalet était environ à 1000 pieds. J’ai dû le traîner bras dessous bras dessus. »

Il dit être blessé au genou depuis ce temps-là . L’autre motoneigiste était dans l’eau depuis une quinzaine de minutes.

« J’ai été dans le chalet voisin demander un peu d’aide. Je suis rentrée dans le chalet du voisin, j’ai lâché un cri pour les réveiller. Je suis repartie toute de suite sans attendre. Pour me rendre à l’autre, il a fallu je marche sur un quai de roche pendant une centaine de pieds. Une place les roches arrêtent. La seule idée qui me restait, c’était de me déshabiller et d’enlever mon linge d’hiver et de partir à nage pour aller le chercher, l’embarquer sur la glace et attendre les secours avec lui. Mais sur l’entrefaite, mon voisin est arrivé en motoneige avec une corde. On a pu le sortir avec la corde pour l’embarquer sur la motoneige et l’amener à l’ambulance qui arrivait. »

Cérémonie à Winslow

Ainsi, il y a un mois l’homme de 48 ans a été contacté par l’état du Maine lui demandant s’il pouvait se déplacer le 27 mars dans la ville de Winslow pour recevoir un « Awards » pour ce geste de bravoure.

L’entrepreneur trouvait qu’il y avait « beaucoup d’habits formels », car la cérémonie se déroulait durant la réunion annuelle des agents de la protection de la faune et des policiers. Il y avait entre 200 et 300 personnes, dont lui, sa femme Nathalie Maheux et ses parents.

« J’ai jamais été stressé comme ça dans ma vie. Parce que je suis habituée au public, car j’ai des usines. Je suis propriétaire d’usines et on fait souvent des petites conférences devant des équipes d’employés, mais hier ce n’était pas mon monde. Oui c’était un peu intimidant. C’était vraiment le fun. Tu ne crois pas à ça. C’était assez unicité. »

Christian Jacques était le seul civil qui recevait un prix au travers de ceux remis aux corps policiers et aux agents de la faune de tout l’état du Maine. La Gouverneure Janet Mills lui a remis un certificat et quelques présents pour le remercier de ce sauvetage.

Un homme reconnu autour du lac

Il était déjà connu autour du lac, mais cette histoire l’a rendu assez populaire dans le petit village.