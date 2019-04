Troisième édition du souper rencontre « Rock d’un soir »

C’est le 25 mars dernier que se déroulait la troisième édition du souper Rock d’un soir, au restaurant pub Le Rock Café.

L’objectif de l’événement avait pour but de vivre à 103 personnes ayant un parcours marginal, difficile ou simplement différent, un souper où ils pouvaient partager de façon égalitaire avec des gens qu’ils croisent habituellement dans un contexte moins festif.

Une soirée trop courte

En plus de ces 103 personnes, 35 intervenants de la communauté, issus de milieux diversifiés, ont contribué à faire de cette soirée un moment privilégié d’échanges et de partage. Entre autres, des intervenants du CISSS-CA, des directeurs de ressource ou de programmes, un infirmier de l’urgence, une psychiatre, des intervenants issus du milieu communautaire ont répondu à l’invitation.

Ils étaient jumelés par le comité organisateur afin de favoriser les découvertes. Le souhait de poursuivre la conversation et de ne pas mettre fin à la soirée a été pour le comité organisateur un bon indice que la mixité est possible, lorsque tous les ingrédients sont mis en place. Les commentaires issus des groupes d’invités étaient positifs et faisaient ressortir les similitudes entre eux plutôt que les différences.

Remerciements

Les organisateurs de l’événement tiennent à remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps, de leur énergie et de leur passion pour que cette soirée devienne une réussite.

Ce souper ne serait possible sans l’implication de leur hôte pour la soirée : Le Rock Café. Ils remercient donc tous les gens qui ont accueilli, cuisiné et servi tout au long du repas. Ceux-ci l’ont d’ailleurs fait bénévolement. Le comité organisateur tient aussi à dire merci au Service alimentaire Gordon, au Roy de la Pomme, à Séléna Cloutier Graphiste, Impression GP, Au Bercail et au CISSS de Chaudière-Appalaches.