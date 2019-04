Dîner-conférence de Denyse Normand sur la fusion des générations

La Chambre de commerce de Saint-Georges présentait hier midi un dîner-conférence avec Denyse Normand, qui est formatrice, coach et consultante. Celui-ci avait pour thème la fusion des générations et se tenait au Georgesville.

Au sein d’une entreprise, les employés se rejoignent sur plusieurs points, puisque ceux-ci veulent les mêmes choses : l'écoute, la confiance, la reconnaissance des efforts, l'autonomie ou la possibilité d'évoluer vers d'autres horizons.

Mais chaque génération se différencie par son époque, ses valeurs ou ses idées, ce qui peut occasionner des conflits.

« C’est nécessaire de trouver des moyens efficaces pour occasionner justement le fusionnement des générations, et pour permettre à toutes ces générations-là de travailler conjointement », a souligné entre autres Mme Normand.

Celle-ci a mentionné des clés et des solutions qui permettent aux entreprises de pouvoir composer avec les différences générationnelles, mais aussi individuelles de leurs employés.

Miser sur la mixité

En plus de s'adapter aux différentes générations, les entreprises doivent faire face notamment à la pénurie de main-d’œuvre. Cette problématique est plus marquée notamment dans les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.



« D’ici dix ans, nous devrons renouveler 25 à 30 % de notre main-d’œuvre. C’est énorme. Nous apprenions aussi que, depuis cinq ans, plus de 60 000 personnes partent à la retraite chaque année », a indiqué la conférencière.

Ces départs éminents à la retraite représentent ainsi la perte de savoir, d’expérience et de compétences acquises depuis des années, ce qui constitue une grande richesse pour ces entreprises.

L’une des clés pour encourager la fusion des générations et pallier ce manque de main-d’œuvre est de favoriser la mixité dans les équipes de travail, avec d’abord la mixité en âge, qui ne peut qu'être bénéfique pour une entreprise.

Selon madame Normand, trop d’entreprises ont laissé partir des gens à la retraite avec un cumul inestimable de savoir et de talents. Selon elle, il est essentiel de planifier le transfert de connaissances, en faisant du jumelage, du coaching ou du mentorat à l’intérieur des entreprises.



Mieux se connaître pour connaître les autres

« Les meilleurs équipes de travail sont constituées de gens aux attitudes et aux comportements qui sont diversifiés », a spécifié madame Normand.

Il faut d’abord se connaître pour mieux connaître les autres. Découvrir les différentes dynamiques de chacun améliore non seulement la communication, mais constitue une clé pour unifier les générations.

Denyse Normand a présenté quatre types de personnalités, selon le concept des dynamiques de la personne M3I, en détaillant chacune de celles-ci : le juge, l’explorateur, l’artiste et le guerrier.

« C’est facile d’entrer en relation après quand on connaît les personnages et les gens qui nous entourent », a-t-elle affirmé.

De nouvelles façons de travailler

Les entreprises sont également déstabilisées par plusieurs facteurs, comme le numérique. Une meilleure fusion des générations passe également par le fait de s’adapter à de nouvelles façons de travailler.

« Ça amène beaucoup de changements. La robotisation, ça amène aussi beaucoup de changements chez les humains que vous gérez », a ajouté la conférencière.

Même s'il est parfois difficile de s'adapter, une ouverture envers de nouvelles façons de travailler, comme les communications spontanées, la mise en place de réseaux sociaux ou le télétravail, ne peut être que bénéfique entre autres dans l’échange entre les gens ou pour le partage des compétences.

Grâce à ces quelques solutions mentionnées par madame Normand, la manière de collaborer des employés et dirigeants en milieu de travail peuvent amener non seulement une meilleure fusion entre les générations, mais aussi une façon de tirer le meilleur de chacun et de maintenir une entreprise en santé.