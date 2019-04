Saint-Victor économisera 17 500 $ en passant au LED

La Municipalité de Saint-Victor procédera à la modernisation de 229 luminaires en optant pour la technologie aux diodes électroluminescentes (LED), ce qui représente l’entièreté du réseau municipal. Les travaux se dérouleront au mois d’avril.

Avec une durée de vie 5 fois supérieure à celle des ampoules régulières, la technologie LED offre de précieux avantages. Elle est respectueuse de l’environnement, répond favorablement aux enjeux de sécurité routière et réduit les coûts d’opération. La certification ciel noir de la solution retenue assure une réduction maximale de la lumière émise vers le ciel, minimisant ainsi la pollution lumineuse grâce à son éclairage directionnel.

Des économies de taille

Lors de l’élection de 2017, le maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc, avait pris l’engagement de réduire les coûts du système d’éclairage, en plus d’augmenter sa durabilité « On prévoit ainsi des économies annuelles d’environ 17 500$. Autant que possible, faire plus avec moins est central pour notre administration, et comme citoyens contribuables, c’est ce que l’on souhaite tous. », a-t-il expliqué.

Les travaux se dérouleront au cours du mois d’avril et les citoyens pourront suivre leur progression en visitant le www.lumieresurlequebec.ca

En février 2018, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a lancé, en partenariat avec l’entreprise de services écoénergétiques Énergère, un programme offrant aux municipalités du Québec un tarif d’achat regroupé pour moderniser les réseaux d’éclairage public. Saint-Victor figure parmi les premières municipalités du Québec à adhérer à ce programme.