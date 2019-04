Saint-Évariste et Saint-Philibert partageront une ressource commune en loisirs et en culture

Les municipalités de Saint-Évariste-de-Forsyth et de Saint-Philibert se partageront une ressource en loisirs et culture. Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a fait l’annonce ce matin d’une aide financière de 10 613 $ réservée à la mise en commun de ces services.

Cette aide financière représente 50% du coût total du projet, évalué à 21 000 $. La municipalité de Saint-Évariste contribuera à la hauteur de 8 500$, alors que Saint-Philibert déboursera un peu plus 2000 $ afin d’obtenir les services de la ressource une journée par semaine.

« Il est évident que l’offre de loisirs et de culture dans un milieu de vie est essentielle pour maintenir sa vitalité et son attractivité. Cette aide gouvernementale va permettre aux municipalités de miser sur la qualité de vie de leurs citoyens et d’aller encore plus loin! » précise le député Samuel Poulin.