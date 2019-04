Un tournoi de golf au profit des Condors football

Le tournoi de golf annuel des Condors football aura lieu le samedi 18 mai prochain au Club de golf de Beauceville. C’est Steve Morency, fondateur du Groupe Yuzu, qui est l’invité d’honneur de cette édition. Tous les profits seront remis à l’équipe de football.

Ancien étudiant du Cégep Beauce-Appalaches, Steve Morency a évolué pendant trois saisons pour les Condors football comme porteur de ballon, de 1995 à 1997.

« Ce tournoi de golf accueillera une centaine de personnes aux profils variés, venant de différentes régions, afin de nous aider à amasser des fonds pour l’équipe. », mentionne Guillaume Blouin, responsable des sports.

Les profits de cet événement seront entièrement remis aux Condors. Ils serviront à l’achat et à l’entretien d’équipements médicaux, de matériel spécialisé en football et de matériel d’entraînement.

Le coût est de 120 $ par joueur incluant la voiturette et le souper. Une contribution de 45 $ sera demandée à ceux qui veulent seulement participer au souper. Sur le terrain, il y aura des concours d’habileté dont le trou d’un coup de 3 000 $ gracieuseté d’Ameublements Tanguay.

Les personnes désirant participer au tournoi peuvent s’inscrire dès maintenant en ligne. Il est également possible de commanditer l’événement ou de faire un don en contactant Guillaume Blouin au 418 228-8896, poste 2115.

À propos des Condors football

L’équipe de football des Condors existe depuis 1972 et jouit d’une excellente réputation, particulièrement dans la région de la Beauce, mais aussi partout en province. Les Beaucerons sont très fiers et attachés à leur équipe de football et le sentiment d’appartenance envers l’équipe est solide. Parmi les 800 anciens Condors, certains occupent des positions stratégiques intéressantes en affaires.