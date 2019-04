Une belle initiative chez Abritek

L’unité mobile « Globule » d’Héma-Québec est installée chez Abritek pour la journée en but d’une collecte de sang. Elle fut organisée par la direction ce qui a permis aux membres de leur équipe de venir faire un don de sang durant les heures de travail.

« La transfusion sanguine peut sauver des vies et nous croyons qu’en mobilisant notre équipe nous pourrons sauver plusieurs vies. » affirme Bianca Dupuis, directrice générale de Portes et Fenêtres Abritek.

L’initiative

La directrice générale trouvait important de redonner à la société et elle a organisé la collecte avec l’aide de sa famille. Ouverte principalement aux employés, l’idée est de conscientiser le personnel et pour qu'ils continuent à faire un don régulièrement dans le futur. Ils sont rénumérés ce qui peut les encourager à donner du sang pour la première fois.

Cette première collecte de sang corporative a également comme but de donner l’idée à d’autres entreprises de la Beauce de faire le même geste.

Le fonctionnement

Pour cette journée, l’entreprise a contacté Héma-Québec pour programmer une rencontre avec les intervenants et choisir une journée pour le déplacement de l’unité mobile. Pour que l’unité mobile se déplace, il faut un minimum de 35 à 40 donneurs qui doivent répondre à quelques critères à leur inscription. Lors de la journée. Les donneurs sont pris en charge par l’équipe Globule. Les dons sont utilisés dans les 5 jours suivant la collecte.

Bianca Dupuis explique que le temps nécessaire que doit prendre un employé est de maximum une heure. Il arrive sur place à son rendez-vous, répond à quelques questions, se fait informer de la procédure et des critères. Puis, il se dirige dans l'unité mobile rencontrant à nouveau des infirmières qui posent des questions plus pointues, se fait installer pour le don qui peut durer entre 30 et 40 minutes.

Il y a environ 25%-40% des employés qui peuvent être donneur. Plusieurs ne pouvaient être candidat au don de sang soit pour des raisons de santé, les voyages dans le sud ou simplement la nervosité , ajoute Mme Dupuis.

L'objectif

L'entreprise compte 100 employés et le but d'Abritek est d'atteindre au moins les 35 dons. L'entreprise a fait un appel au public, car il y a eu des désistements. Même certains de leurs clients ont participé.

Bianca Dupuis serait très heureuse de remettre en place cette initiative.