Le Régiment de la Chaudière fête ses 150 ans de fondation

Les célébrations du 150e anniversaire de fondation du Régiment de la Chaudière se sont tenues le 6 avril dernier lors d’un souper régimentaire au Centre des congrès de Lévis. L’activité était en collaboration avec la Ville de Lévis et le comédien Claude Legault, qui est impliqué dans la « Fondation Aere Perrenius » du musée du Régiment de la Chaudière.

« À travers les années, plusieurs militaires ont choisi de donner de leur temps et même de risquer leur vie pour leur communauté. Cet évènement permet de les remercier et de souligner leur apport dans le succès du Régiment.»

Les célébrations

Les invités d’honneurs ont été accueillis dans l’enceinte du musée du Régiment de la Chaudière au manège militaire de Lévis. Le maire de la Ville de Caen en France, Joel Bruneau était l’un d’entre eux. Depuis le débarquement en Normandie, cette ville est intimement liée à l’histoire du régiment. Il s’est suivi une visite privée du musée durant laquelle le Maire de Lévis Gilles Lehouiller et Claude Legault ont pris la parole.

En soirée, le souper régimentaire a eu lieu sous la présidence d’honneur du Brigadier-général Christian Mercier, commandant-adjoint de la 2e Division du Canada ainsi que du maire de la Ville de Caen, Joel Bruneau. La Musique des Fusilliers de Sherbrooke s’était jointe à l’évènement. Près de 500 invités étaient présents, dont des personnalités politiques, des gens d’affaires et environ 300 anciens militaires.

Tout au long de la soirée, l’assistance a pu se remémorer les évènements importants qui ont marqué l’histoire de l’unité. Cette histoire est intimement liée à celle des familles de la région.

« En tant que réservistes, les membres du Régiment de la Chaudière sont des citoyens- soldats. À travers les décennies, ils ont pu laisser une trace positive au sein de leur communauté en y transposant les valeurs militaires fortes qui leur sont enseignées tels que la discipline, le leadership et le travail d’équipe. C’est avec une immense fierté que ces hommes et femmes ont servi et servent encore leur pays tout en s’impliquant activement dans leur vie civile. »

-Lieutenant-colonel François Provost, commandant du Régiment de la Chaudière