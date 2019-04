Le Cégep Beauce-Appalaches adopte son Plan stratégique 2019-2024

Le Conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches a adopté le nouveau Plan stratégique 2019-2024 de l’institution, le 28 février dernier.



Fier de sa réussite, le Cégep Beauce-Appalaches y confirme sa réputation d’excellence et ses ambitions. Ayant comme vision d’« être un cégep attrayant, bienveillant, écoresponsable, engagé et novateur », le Cégep Beauce-Appalaches entend poursuivre le développement de ses trois centres par l’ajout de programme d’études, par l’inclusion de nouveaux étudiants de tous les horizons, par de nouvelles infrastructures et par son audace écoresponsable.

Cette réflexion s’est amorcée au printemps dernier et de nombreux membres de la communauté collégiale ainsi que les partenaires du milieu ont été mis à contribution dans l’élaboration de ce nouveau plan.





« Au cours des cinq prochaines années, nous illustrerons l’effet CBA par nos activités pédagogiques et étudiantes : nous confirmerons notre mission unique, reformulée brillamment par les étudiantes et étudiants », souligne Pierre Leblanc, directeur général de l’institution.

Le Cégep Beauce-Appalaches : leader dans la réussite étudiante

De nombreux projets de développement sont au cœur des orientations du Cégep Beauce-Appalaches afin que l’institution continue d’offrir une formation d’enseignement supérieur ainsi que des services variés et de qualité aux personnes qui le fréquentent tout en participant au développement économique, culturel, sportif et social de la région.

Actuellement, le Cégep Beauce-Appalaches est reconnu dans le réseau pour la réussite de ses étudiants. D’ici les cinq prochaines années, l’institution entend maintenir sa position de leader dans la réussite étudiante. L’établissement consolidera et poursuivra le développement des projets d’encadrement personnalisés et des services auprès des membres de la communauté étudiante.

Projets de développement

Le Cégep Beauce-Appalaches entend créer un milieu d’apprentissage distinctif.





« En nous appuyant sur nos valeurs, nos forces et les opportunités, nous serons en mesure de réaliser cet important virage organisationnel, » confirme le directeur général de l’établissement.



Dès cet été, une nouvelle salle d’entraînement sera construite afin de répondre aux besoins de la clientèle étudiante. Celle-ci permettra aux équipes sportives des Condors de bénéficier d’infrastructures appropriées à leur développement sportif. La salle d’entraînement devrait être inaugurée au début 2020.

Au cours des prochaines années, le Cégep Beauce-Appalaches consolidera son offre d’activités sportives et culturelles. Déjà, le Cégep a annoncé l’arrivée d’une nouvelle équipe de baseball. L’institution prévoit aussi implanter des activités culturelles complémentaires à la pédagogie de certains cours.

Le développement durable est aussi au cœur de ce nouveau plan stratégique. Le Comité Environnement Responsable (CER) du Cégep est particulièrement actif et au cours des cinq prochaines années. L'établissement prévoit poursuivre une approche audacieuse de développement durable. Cette volonté se traduit grâce à des activités innovantes, telles que l’Expo Vert un monde durable, qui aura lieu le 18 avril 2019.

Parmi les autres projets, le Cégep Beauce-Appalaches souhaite bonifier son offre de service pédagogique par l’ajout de nouveaux programmes tout en soutenant le développement de la recherche.

Pour le bénéfice de la communauté collégiale et celui de la communauté dans son ensemble, le Cégep entend également accentuer son implication avec ses partenaires, tant par le biais de partenariats plus formels que d’initiatives spontanées mises de l’avant par le personnel et nos partenaires.