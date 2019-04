Deux équipes beauceronnes se démarquent à la finale provinciale d'Expo-sciences

La 41 édition de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise s’est tenue du 11 au 14 avril à Longueuil. Plusieurs équipes beauceronnes faisaient partie des 125 projets présentés. Deux équipes sont reparties avec des prix.

À lire également :

La 24e édition de l'Expo-sciences Desjardins a nommé ses gagnants

Une équipe beauceronne à la finale québécoise de la Super Expo-sciences

Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie

L’élève de secondaire 4, Sarah-June Nadeau, a obtenu une bourse d’études de l’Université de Sherbrooke de la faculté de la médecine et de la science santé de 1000 $ pour son projet « Non, c’est NON ! ».

Polyvalente Saint-François, Beauceville

L’équipe formée des deux élèves de secondaire 4, Arianne Morin et Mélody Labbé, ont mérité le prix de participation Saluons notre relève de 500 $ pour leur présentation sur une nouvelle technique de greffe de peau.

École Jésus-Marie de Beauceville

L’équipe d’Olivier Pruneau et Félix Pelletier, élèves de secondaire 1 étaient à leur première participation. Ils n’ont obtenu aucun prix officiel, mais de participer à la finale provinciale est un grand accomplissement.