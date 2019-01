La 24e édition de l'Expo-sciences Desjardins a nommé ses gagnants

Le 25 janvier dernier, à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie avait lieu la 24e édition de l’Expo-sciences Desjardins. La mauvaise météo a forcé l’annulation de la visite du salon des exposants le jeudi. Par contre, les élèves étaient en pleine forme pour la portion «jugement» du vendredi matin.

70 équipes se sont réparti 8 prix, qui totalisaient 1 200 $. Les élèves pouvaient s’inscrire au Challenge CSBE ou encore au Challenge Desjardins, qui leur permettait d’avoir accès aux étapes suivantes du concours. La finale régionale aura lieu lors de l’Expo-sciences Hydro-Québec, du 14 au 16 mars.

La responsable de la logistique, Mme Chantal Poulin, nous a indiqué qu’en dépit de la fermeture du jeudi, environ 300 personnes ont visité l’exposition, en début d’après-midi vendredi.

« Ce sont des activités marquantes pour les jeunes. Plus tard, quand ils se rappelleront leurs années d’école, ce sont des souvenirs comme celui-ci qui leur reviendront à la mémoire. » Normand Lessard, Directeur général de la CSBE

Les gagnantes du 1er prix Challenge Desjardins sont Ariane Morin et Mélody Labbé. Le second prix a été remis à Sarah-June Nadeau.

Le gagnant du 1er prix Challenge CSBE-1er cycle est Guillaume Dumas. Le second prix a été remis à l’équipe d’Olivia Laflamme et Anna-Maude Patry.

L’équipe gagnante du 1er prix Challenge CSBE-2e cycle est composée de Jordan Pépin et Dorian Paquet. Le second prix a été remis à Marie-Audrey Bolduc.

Le 1er prix Challenge CSBE-Primaire a été gagné par Jérémy Leclerc et le second prix par Gabriel Duquet et Anthony Lavallée.