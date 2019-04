Des photographes de la Beauce amassent plus de 10 000 $ pour le cancer du sein

Du 6 au 14 avril dernier, huit photographes de la région ont amassé plus de 10 000$ et photographié 258 femmes lors de la 3e édition de l'événement Une pose pour le rose. Ils faisaient partie des 270 photographes de partout au Québec à récolter des dons au profit de la Société canadienne du cancer, qui seront dédiés spécifiquement au cancer du sein.

Les femmes de 18 ans et plus de tous horizons ont été invitées à se faire photographier au prix unique de 20 $ par photo. Pour certaines, les sessions photo ont été bonifiées, au choix du photographe, par la présence de maquilleurs, de coiffeurs ou d’autres professionnels dont les profits seront également versés à la Société canadienne du cancer. En signe d’appui à la cause, les femmes atteintes du cancer ou en voie de guérison figuraient sur la « liste rose », et leur portrait ont été immortalisés gratuitement.

Les photographes ont reçu l'aide de 38 bénévoles et d'une trentaine d'entreprises partenaires qui ont contribué à faire de cet événement un succès.

Montants remis

Audrey Pelchat - Beauceville - 600$ et 22 femmes photographiées

Cathy Gauthier - Vallée-Jonction - 1020$ et 35 femmes photographiées

Ariane Desbiens - Saint-Georges - 2375$ et 55 femmes photographiées

Caroline Fournier - Saint-Georges - 2243$ et 46 femmes photographiées

Christian Provencher - Saint-Elzéar - 1500$ et 44 femmes photographiées

Camille Desrochers - Saint-Georges - 860$ et 20 femmes photographiées

Jessie Poulin - Saint-Victor - 760$ et 18 femmes photographiées

Marie-Ève Falardeau - Saint-Victor - 760$ et 18 femmes photographiées

Ces montants additionnés représentent une somme de 10 118$.

La somme totale qui sera remise pour l’ensemble du Québec sera révélée le 24 avril prochain, lors d’une cérémonie de dévoilement. L’instigatrice de l’événement Une pose pour le rose, Marilyn Bouchard, explique qu’une somme record sera assurément amassée.

« Nous croyons définitivement avoir dépassé le montant de l’an dernier. Nous savons déjà que nous avons franchi le cap des 325 000 $ », affirme-t-elle.

Rappelons que 257 000 $ avaient été remis à la Société canadienne du cancer en 2018 grâce à l’événement Une pose pour le rose.