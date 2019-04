Beauceville : bénévoles recherchés pour venir en aide aux sinistrés

Des bénévoles de jour, de soir et de nuit sont recherchés afin de venir en aide aux sinistrés de Beauceville touchés par les inondations. Les opérations seront coordonnées par le comité La Corvée de Beauceville de la Chambre de commerce, ainsi que la Ville de Beauceville.

Les bénévoles auront pour tâche d’accompagner les personnes qui n’ont toujours pas retrouvé leur domicile et qui étaient prises en charge par la Croix Rouge. Ces dernières quitteront prochainement les hôtels où elles sont hébergées temporairement pour être relogées au centre d’hébergement temporaire du Centre hospitalier de Beauceville.

Les personnes intéressées à donner un coup de main peuvent s’inscrire en communiquant avec la Chambre de commerce de Beauceville (CCB) au info@ccbeauceville.ca ou par téléphone au 418 774-1020. Il est également possible d’en savoir plus et de s’inscrire en visitant la page Facebook de la CCB au www.facebook.com/chambredecommercedebeauceville.

Si des personnes souhaitent accomplir d’autres tâches pour aider les sinistrés, n’hésitez pas à communiquer avec la Chambre de commerce de Beauceville.