Dr Clown était de passage au CHSLD de Beauceville et à l'Hôpital de Saint-Georges

Au grand bonheur des petits et des grands, Dr Clown a fait une incursion colorée et remarquée tant à l’Hôpital de Saint-Georges qu’au CHSLD de Beauceville, le 18 avril dernier.

Le Beauceron Alexis Roy dit Dr Frog et Anik Farley de Québec dit Dre Pécadille ont revêtu leur « nez rouge » et leur sens de l’humour pour saluer les patients en oncologie, en dialyse et les enfants en pédiatrie. Les personnes âgées vivant au CHSLD de Beauceville ont aussi profité de leur présence et de leur bonne humeur. Cette activité a été organisée par la Fondation Santé Beauce-Etchemin et la Fondation Dr Clown.

« Il n’y a pas à dire, ça change vraiment le mal de place. De voir sourire, d’entendre rire un enfant ou une personne malade lui fait, et nous fait du bien », affirme Nathalie Lafontaine, infirmière clinicienne en oncologie à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.

En effet, plusieurs études scientifiques prouvent que la présence des clowns dans un hôpital réduit l’anxiété et le stress chez les patients.

« Dans un premier temps, nous avions le goût de tenter l’expérience pour mesurer l’impact thérapeutique, voir si cela répond ou non à un besoin chez nous. Entre la tête et les mains, entre l’imagination et l’action, n’y a-t-il pas d’abord le cœur ? », note la directrice de la fondation, Luce Dallaire.