La Fondation du coeur Beauce-Etchemin tiendra la 32e édition de son Tournoi du cœur

C’est au Club de golf de Beauceville, le vendredi 31 mai prochain, qu’aura lieu la 32e édition du Tournoi du cœur au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. La formule Shotgun continuous mulligan est toujours maintenue et le départ se fera à 13 h 00.

Président d’honneur



Le président d’honneur de cette année sera M. Jean Bolduc, conseiller en imprimerie, mentor en entrepreneuriat et bâtisseur. Il était important pour celui-ci de s’impliquer auprès de cette fondation qui amasse des dons dans le but d’offrir des services aux gens atteints de maladie chronique, ici, dans la région.





« Cette cause est d’autant plus importante pour moi, puisque quatre membres de ma famille, aujourd’hui décédés, ont souffert d’une maladie cardiovasculaire. L’an dernier, ma femme a également succombé à un cancer du sein. C’est avec fierté, que j’occuperai la fonction de président d’honneur pour la 32e édition du Tournoi du cœur », a-il-affirmé.

Partenaire officiel



Encore cette année, Desjardins est le partenaire officiel de cet important événement-bénéfice.



La fondation invite la population et les organisations à réserver leur journée du 31 mai. Pour connaître les modalités et les coûts, pour obtenir le formulaire d’inscription ou pour toute autre information, les gens peuvent visiter le site Internet de la fondation à l’adresse www.fondation.coeur.ca ou communiquer avec la fondation par téléphone au 418 227-1843 ou par courriel à fondation@coeur.ca.

Une fondation présente pour la population de Beauce-Etchemin



La Fondation du cœur est un organisme de bienfaisance qui amasse des dons pour que la population en Beauce-Etchemin puisse accéder à des programmes renommés de prévention, de réadaptation et de maintien et à des technologies médicales avancées.



La fondation contribue également au développement et à la pérennité de l’œuvre du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin. Celle-ci a un souci constant d’amélioration des services offerts aux personnes atteintes de maladie chronique ou à risque de l’être.