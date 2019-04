Inondations à Beauceville : l’eau s’est résorbée, mais pas les inquiétudes

Même si l’eau de la rivière s’est résorbée, les inquiétudes des citoyens de Beauceville ne le sont pas encore. La salle du Centre des loisirs était bondée hier pour la rencontre d’information organisée conjointement par la ville et le Ministère de la Sécurité publique (MSP).

150 sinistrés étaient rassemblés pour connaître les détails du programme général d’indemnisation. Qu’ils aient perdu le contenant de leur réfrigérateur ou que leur résidence ait été déclarée « perte totale », tous voulaient en apprendre plus sur ce qui les attend.

À la sortie de la rencontre, la plupart des sinistrés nous ont confié être mieux orientés pour les prochaines étapes qu’ils devront mettre en branle.

Certains, moins chanceux, ont réalisé qu’ils se trouvaient en zone grise ; c’est le cas pour M. Poulin, qui préférait taire son prénom. Ses parents âgés de 80 et 84 ans souhaitent désormais quitter leur résidence parce qu’ils ne s’y sentent plus en sécurité. Lors des importantes inondations de 1991, le couple avait surélevé leur maison de cinq pieds, ce qui n’a pas empêché leur sous-sol se remplir d’eau cette année encore.

« Ils avaient tout fait pour ne pas que ça se reproduise et pour eux ils viennent de tout perdre. C’est ça qui tourne dans leur tête », explique M. Poulin.

Même si le nouveau programme d’indemnisation prévoit des sommes pour la relocalisation, M. Poulin explique que ses parents n’ont plus l’énergie pour acquérir une autre résidence. S’ils veulent vendre leur maison, ils risquent d’avoir un prix très bas.

Une rencontre bien organisée

Les agents du ministère de la Sécurité publique ont survolé point par point les grandes lignes du programme. Après chaque thème abordé, les citoyens qui le souhaitaient pouvaient poser leurs questions. Un sinistré présent à cette rencontre a tenu à souligner l’organisation bien ficelée. À la fin de la soirée, les personnes présentes ont pu prendre un rendez-vous avec un analyste du ministère de la Sécurité publique, avant de soumettre leur réclamation.

Afin de faciliter le traitement des dossiers, les agents du MSP ont donné certains conseils, par exemple, prendre le plus de photos possibles des biens endommagés. On recommande aussi de rassembler les documents demandés (preuve de résidence, copie de l’évaluation municipale, etc.) rapidement et d’en faire des copies.

Des indemnisations versées plus rapidement

Lors de la présentation de la refonte du programme général d’indemnisation, le 14 avril dernier, la ministre Geneviève Guilbault a mentionné que les sinistrés pourront toucher les sommes qui leur sont destinées plus rapidement. Rappelons que 25 % des victimes des inondations de 2017 n’ont toujours pas reçu leur indemnisation. Cette fois, le gouvernement caquiste à s’attend des délais moins longs. Combien de temps les sinistrés devront-ils attendre ? Cela risque de varier de cas en cas.

Une autre rencontre pour les commerçants sinistrés de Beauceville aura lieu ce soir, à 19 h, à la Salle du Curé Denis Morin.