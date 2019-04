24 heures de hockey pour les enfants malades

Cinquante hockeyeurs surmonteront une fois de plus leur fatigue et dépasseront leur limite lors de cette 6e édition du 24DH Saint-Georges Ford qui se tiendra du 4 au 5 mai prochain, au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Pour ceux qui ne connaissent pas le défi, il s’agit d’une partie de hockey qui s’étendra sur 24 heures, afin d’amasser des fonds pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin. Cette année, les équipes porteront le nom des commanditaires majeurs, soit CRB Construction et Hockey Zone.

La somme récoltée sera destinée à l’achat d’un système de tension artérielle qui sera utilisé au département de pédiatrie. Les enfants qui le nécessitent auront besoin de se rendre à l’hôpital moins souvent pour des examens.

« L’appareil va servir aux enfants. Ils pourront retourner chez eux avec cet équipement. Les médecins pourront faire leur suivi à distance », explique Stéphane Caron, technicien en génie biomédical.

À ce jour, grâce au 24DH, 291 500 $ ont pu être remis à l’Unité mère-enfant du CISSS Chaudière-Appalaches.

Le concessionnaire Saint-Georges Ford est un important commanditaire de l’événement depuis maintenant six ans. « C’est du concret. On sait exactement où vont les fonds. C’est pour les enfants de la région », spécifie Jean-François Vachon, directeur général de l’entreprise qui a tenu à féliciter du même souffle les organisateurs de l’événement.

Plan de match

Cette année, le 24DH a été bonifié par la création d’un match pour les enfants âgés de 8 à 12 ans. 20 joueurs et deux gardiens pourront y prendre part. La partie pour les plus jeunes débutera à 8 h 45 et se terminera à 9 h 45. Celle pour les adultes commencera à 10 h et se terminera le lendemain à la même heure.

En après-midi, la microbrasserie La Souche sera sur place pour une dégustation de bière. Plus tard à 19 h, le chansonnier Jean-Philippe Parent offrira une prestation.

Les curieux pourront assister au match grâce à une contribution volontaire.

Bénévoles recherchés

Le comité organisateur recherche toujours des bénévoles à l’accueil et au service de repas. Il est possible de s’inscrire en envoyant un courriel à marie-claude.therrien.cisssca@ssss.gouv.qc.ca .

Le souper-bénéfice du 24DH aura lieu le 1er juin prochain, à la Salle paroissiale de Saint-Georges. Des billets seront en vente les 4 et 5 mai lors du match.