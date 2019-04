Trois projets pour favoriser l'accès aux aliments sains

Le Groupement Régional Alimentaire de Proximité Beauce-Sartigan (GRAP) a annoncé la réalisation de trois projets pour favoriser l’accès à des aliments sains.

Formations gratuites en horticulture pour les citoyens de la MRC de Beauce-Sartigan

Des jardins communautaires dans la MRC ont été créés dans les dernières années. Le comité a le désir de rendre plus accessible le jardinage. Le GRAP offrira huit formations gratuites sur différents thèmes qui touchent le jardinage. Les formations seront offertes par la « Coopérative Les choux gras ».

Saint-Georges, Saint-Côme-Linière et Saint-Éphrem-de-Beauce.

À Saint-Georges : 11 mai, le 18 mai et le 8 juin de 9h00 à 12h00

Lieu: organisme le Berceau (12 910, 2e Avenue)

Pour vous inscrire cdcbe@globetrotter.net ou par téléphone au 418-228-3454 (Sarah Rodrigue)

À Saint-Côme-Linière : 19 mai, le 16 juin et le 29 juin de 9h00 à 12h00

Lieu: salle municipale (1375, 18e rue)

Pour vous, s’inscrire : st-come@globetrotter.net ou le (418) 685-3825 poste 200 (Karine Tardif)

À Saint-Éphrem-de-Beauce : 14 mai et le 12 juin de 18h00 à 21h00

Lieu: Centre multifonctionnel (34, route 271 sud) local 25

Pour vous inscrire : culturel@saint-ephrem.com ou le (418) 484-5716 poste 225 (Danielle Breton)

*Inscriptions obligatoires, car les places sont limitées*

Amélioration de l’équipement pour les jardins communautaires de Saint-Georges et de Saint-Éphrem-de-Beauce.

Le GRAP va remettre un montant de 1700 $ à chacun des comités des jardins communautaires de Saint-Georges et de Saint-Éphrem-de-Beauce. Pour celui de Saint-Georges, les sommes serviront à l’achat de matériel afin d’éviter le vandalisme et supporter deux (2) organismes communautaires, soit le Bercail et Le Berceau. Le jardin communautaire de Saint-Éphrem achètera un cabanon pour entreposer le matériel.

Coupon-Transport

Les 340 coupons-transport d’une valeur de 7$ permettront aux personnes en situation de précarité à se déplacer vers les marchés d’alimentation et les services de cuisine collective. Ils seront disponibles pour l’utilisation du service du Taxi Du Pont Inc. dans la ville de Saint-Georges. Douze organismes communautaires en feront la distribution.

Ces initiatives sont rendues possibles grâce à la collaboration du CISSS Chaudière-Appalaches et du Comité Régional pour la sécurité alimentaire.