21 000 $ amassés pour soutenir la mission de L’ADOberge

Ce sont 130 personnes qui se sont déplacées, le 25 avril dernier, pour venir soutenir L’ADOberge Chaudière-Appalaches. 21 000 $ ont été amassés pour soutenir la mission des deux maisons d’hébergement et par le fait même, aider l'organisme à poursuivre son travail auprès des jeunes et des familles qui traversent des périodes plus difficiles.

L’ADOberge tient à remercier Desjardins pour leur présence continue en tant que fidèle collaborateur. C’est grâce à des ambassadeurs comme Louis Fournier, directeur général de Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse ainsi que Martin Sévigny, directeur général de la Caisse Desjardins de la Chaudière, que des événements comme celui-ci sont un franc succès.



Ces hommes ont porté la cause lors des deux dernières années et continueront de s’impliquer dans les années à venir. La caisse de la Chaudière a d’ailleurs annoncé un don de 2000 $ lors de la soirée permettant ainsi à L’ADOberge de franchir le cap des 20 000 $.





« C’était une soirée haute en émotions. Le témoignage des hébergés était sincère; de la vulnérabilité ponctuée d’humour, d’une sagesse naissante et d’un avenir qui promet d’être épatant », a dit Jonathan Dussault, directeur général de L’ADOberge, à propos de la soirée.

L’ADOberge souhaite également remercier sincèrement François Paradis, député de Lévis et président de l’Assemblée nationale, ainsi que Luc Provençal, député de Beauce-Nord, qui ont profité du fait d'être sur place pour présenter des discours très sentis sur l’importance de l’organisme et son ancrage au sein de la communauté.

Pour les gens ayant manqué la soirée, mais désirant contribuer à la cause de L’ADOberge, il est encore possible de faire un don en ligne au www.adoberge.com.