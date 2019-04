État des écoles inondées de Scott et Sainte-Marie

Les activités et les services de garde reprendront dès le 30 avril dans les écoles Maribel et Mgr-Feuiltault à Sainte-Marie. Des tests de qualité de l’air ont été faits en fin de semaine et ont démonté que les élèves pouvaient revenir en toute sécurité.Tandis que l'école l’Accueil de Scott ne reprendra pas avant le lundi 6 mai trop de dommage aux matériels scolaires ont été constatés.

La CSBE a fait état de la situation actuelle des trois écoles et pour le centre administratif de Sainte-Marie.

L’Accueil de Scott

Le jour de l’inondation, 8 pieds d’eau se sont retrouvés dans le sous-sol de l’école ce qui a endommagé quatre classes et le service de garde. Des travaux de nettoyage et d’assèchement ont eu lieu, mais la CSBE ne compte pas faire la réfection du sous-sol, car l’école a fait une demande de reconstruction hors de la zone inondable.

Pour terminer l’année scolaire, une classe sera relocalisée dans la salle du conseil municipal de Scott, alors qu’une seconde sera au centre communautaire Atkinson. Le Service de garde se tiendra dans le gymnase de l’établissement scolaire.

Le président de la CSBE, M.Lecours insiste sur l’importance de donner suite rapidement à la demande de relocalisation de l’école de Scott, que les commissaires ont réitérée par résolution le 23 avril dernier. « Pour nous, il n’est pas pensable de réinvestir dans une école qui risque d’être inondée à nouveau et il faut agir vite pour donner à la population de Scott les services auxquels elle a droit. Nous avons d’ailleurs senti cette urgence lors de la rencontre de vendredi dernier avec les citoyens ».

École Maribel, Sainte-Marie

Le sous-sol avait été inondé de 2 pieds d’eau ce qui a obligé à relocaliser trois classes pour le reste de l’année scolaire. Deux se trouvent à l’école Mgr-Feuiltault et la troisième est déplacée à l’intérieur même de l’école Maribel.

École Mgr-Feuiltault, Sainte-Marie

Après des travaux de nettoyage et d’assèchement, tous les élèves en plus d’en accueillir de Maribel vont pouvoir retourner dans leur classe. Les inondations ont été moindres que les deux autres établissements.

Centre administratif, Sainte-Marie

Les employés du centre administratif de Sainte-Marie retournent également travailler, mais dans les locaux de la polyvalente Benoît-Vachon. Jusqu’à présent la CSBE n’a pas de date précise sur le retour dans leurs locaux, mais les employés y resteront minimalement jusqu’à la fin de l’année scolaire.