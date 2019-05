Les étudiants du PEI en mettent plein la vue avec leurs projets personnels

Voir la galerie de photos

Les étudiants du Programme d’éducation internationale (PEI) ont une fois de plus démontrer leur créativité et leur sens de l’ingénierie lors de la soirée de présentation des projets personnels. Parents et amis étaient conviés à la bibliothèque de la Polyvalente Saint-François de Beauceville, le 23 avril dernier.

Les projets personnels sont des travaux de fin d’études que les finissants de cinquième secondaire doivent parachever et réussir pour obtenir leur diplôme du PEI.

« Ils devaient partir d’une de leur passion et créer soit un événement ou un produit. Ils devaient concevoir leur projet de A à Z », explique Josée Grondin, superviseure des projets personnels et enseignante à la Polyvalente Saint-François.

Pour le thème dont ils voulaient traiter, les étudiants avaient carte blanche.

Créativité et ingénierie

Lors de cette soirée de dévoilement, il y en avait pour tous les goûts. Certains se sont lancés dans la fabrication d’instrument, d’autres ont choisi d’organiser des collectes de fonds.

Zachary Rodrigue a opté pour la conception d'une lyre laser, un instrument de musique électronique. Si la lyre traditionnelle comporte des cordes qui sont pincées, le finissant de la Polyvalente Saint-François a plutôt choisi de les remplacer par des lasers. À chaque fois que ces derniers sont «coupés», un son programmé est entendu.

Pour Rose Tremblay, les projets personnels étaient l’occasion idéale pour apprendre à coudre et à confectionner des vêtements. Bien que la confection d’une robe ait été ardue au départ, cela lui aura permis de découvrir une nouvelle passion. Cette dernière compte même s’inscrire en Design de mode au Collège Notre-Dame-de-Foy l’an prochain.

Les étudiants connaîtront leur résultat à la fin de l’année scolaire.