L’événement « Nettoyons Saint-Simon » revient pour une nouvelle année

L’événement Nettoyons Saint-Simon, qui avait mobilisé de nombreux citoyens l’année dernière, est de retour ce printemps. Le comité consultatif des loisirs lance actuellement un appel à tous pour cette corvée de nettoyage des fossés et des bordures de route, qui se déroulera le 18 mai prochain de 8 h à 12 h.

En 2018, un nombre impressionnant de déchets avait été collecté par l’équipe de vingt bénévoles impliqués. Un conteneur de 15 verges3 rempli à ras bord avait été envoyé à l’enfouissement.

Cette collecte permet non seulement d’embellir le paysage municipal, mais aussi d’éviter que certains déchets ne contaminent l’environnement. La nature et la quantité des déchets récoltés l’an dernier en avaient surpris plus d’un. L’initiative a d’ailleurs été chaudement applaudie par le conseil municipal et l’ensemble des citoyens. La régie intermunicipale de déchets du comté de Beauce-Sud, site d’enfouissement de Saint-Côme-Linière, soutient d’ailleurs l’événement en fournissant gratuitement le conteneur et l’enfouissement.

Toutes les personnes intéressées à s’impliquer sont donc attendues le 18 mai prochain à 8 h à l’OTJ, au 3338, rue Principale. Le village sera divisé en secteurs de collecte selon le nombre de participants qui se seront mobilisés. Le comité a l’ambition de quadriller l’ensemble des rues du territoire et espère accueillir une trentaine de bénévoles.

Le comité encourage particulièrement la participation des jeunes, dont plusieurs doivent faire des heures de bénévolat dans le cadre de leur parcours scolaire. Grâce à la collaboration des Serres Saint-Simon, les jeunes volontaires recevront un arbre en reconnaissance de leur implication. Enfin, l’ensemble des bénévoles seront récompensés d’un dîner, de café et des Timbits pour leurs efforts. L’organisation remercie Alimentation Claude Mathieu et Distribution équitable pour leur contribution à ce goûter.

Pour toute question concernant cette corvée, communiquez avec Dominic Veilleux, technicien en loisirs pour la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines au 418 774-3317 poste 102.