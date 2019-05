Aidez les Mariverains une bière à la fois !

Après les inondations survenues à Sainte-Marie, Justine Boucher, copropriétaire de Frampton Brasse, a voulu faire un geste pour venir en aide aux sinistrés. C’est ainsi qu’elle a suggéré aux autres propriétaires qui sont les membres de sa famille de verser un montant à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce pour chaque emballage et caisse de La Mariveraine vendue.

« La Maison de la Famille prend en charge les premiers besoins. On s’est joint à eux, car ils étaient sur le terrain et ont fait un travail extraordinaire. Je me suis dit oui tous les sinistrés ont des besoins en ce moment, mais également à plus long terme. », explique Justine Boucher.