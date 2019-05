L'Expo Famille & Cie se tiendra les 17 et 18 mai prochains !

L’événement annuel Expo Famille & Cie se tiendra au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, les 17 et 18 mai prochains. De nombreuses activités seront offertes sur place pour tous les membres de la famille, et ce, gratuitement !

Les visiteurs auront la chance de pouvoir découvrir les produits et services de nombreux exposants dédiés aux familles beauceronnes. Espace Notre-Dame, partenaire majeur de l’événement, proposera grâce à ses commerçants de nombreux ateliers pour les enfants (fabrication de tire-éponge, guimauve et sel de bain), une présentation sur la santé bucco-dentaire en plus d’offrir un service de restauration froide sur place.

Un espace-conférence sera également aménagé par l’organisme Vers l’Avant 0-5 ans. 11 conférences y seront présentées durant les 2 jours de l’événement. Différents sujets seront abordés tels que la coparentalité, le stress, les soins d’urgences à la maison, le rôle des sages-femmes, le duel entre amour et argent et bien plus.

Service de garde

Pour permettre aux parents d’assister à ces conférences et de prendre le temps de rencontrer les experts, un espace garderie sera offert sur place gratuitement par l’organisme Les Nounous de Bibi. Ce service de garde, avec un minimum de 3 nounous, pourra divertir et prendre soin des tout-petits en tout temps sur les heures d’ouverture du salon. L’organisme Nourri-Source Chaudière-Appalaches aménagera également un espace intime pour les parents qui souhaitent prendre une pause pour nourrir et changer leur nourrisson. Des experts seront d’ailleurs disponibles pour les parents qui désirent avoir des conseils en allaitement.

Place aux enfants

Autre nouveauté cette année : les enfants de tous âges seront les visiteurs VIP de l’événement et plusieurs exposants et commanditaires leur mijotent des surprises bien spéciales! D’ailleurs, un espace divertissement spécifiquement pensé pour les plus grands sera installé par le centre DIXtraction, où ils pourront profiter gratuitement des six plus belles arcades du centre!

Finalement, petits et grands pourront s’amuser dans l’espace aménagé par Animation Nanou avec jeu gonflable et jeux d’habiletés. La section Girouette, quant à elle, promet de faire bouger les enfants d’âge préscolaire.