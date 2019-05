La Ville de Beauceville organise une grande corvée

Le comité La Corvée de Beauceville, chapeauté par la Chambre de commerce de Beauceville (CCB), organise une grande corvée dans le but de redonner son lustre à la ville, le samedi 11 mai prochain dès 9 h.

Les citoyens sont invités à participer afin d’éliminer les traces laissées par l’hiver et les inondations. La population est invitée à apporter gants, balais, râteaux et pelle et venez-vous amuser en famille.

C’est encore une fois le temps de prouver que les Beaucerons savent se relever les manches et travailler fort pour une cause qui nous touche tous.

Le point de rencontre est au Centre culturel de Beauceville, situé au 109, 125e Rue.

Pour plus d’informations, contactez la Chambre de commerce de Beauceville au info@ccbeauceville.ca ou au 418 774-1020.

Inscrivez-vous à l’événement Facebook que vous retrouverez sur la page de la CCB au facebook.com/ChambreDeCommerceDeBeauceville.

Le comité La Corvée de Beauceville remercie les citoyennes et citoyens pour leur aide précieuse.