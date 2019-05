La Chambre de commerce de Beauceville tiendra la 13e édition de sa Classique de golf

La Chambre de commerce de Beauceville (CCB) est heureuse d’inviter la population à la 13e édition de sa Classique de golf et à venir vivre une expérience unique comme à Las Vegas. L’événement se tiendra au Complexe de golf de Beauceville le 6 juin prochain.

Cette année, la Classique de golf de la CCB se fera sous la présidence de M. Étienne Boucher du Dépanneur 6/46, Irving.



Plusieurs activités sont prévues au programme de cette journée. À 11 h, une clinique de golf sera offerte et celle-ci sera gratuite. Le Challenge du président sera présenté dès 12 h, alors que le tournoi débutera à 13 h. Dès 17 h, un 5 à 7 aura lieu, incluant un cocktail dinatoire, un événement spécial Las Vegas ainsi que des remises de prix.



Pour s’inscrire ou obtenir plus d’informations sur l’événement, il est possible de le faire par courriel à l’adresse infocbeauceville.ca ou par téléphone au 418-774-1020.