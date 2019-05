Don de 2000 $ au CRDP-CA pour l'amélioration d'équipements

La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) a reçu un don de 2 000 $ de la Fondation Québec philanthrope provenant du Fonds philanthropique Ethel Mooney et Paul-Bégin le 30 avril dernier.

Ce don servira à l’acquisition d’un poste de travail adaptable d’une valeur de 2 500$ pour le point de service de Charny. Cet équipement facilement adaptable pour des interventions thérapeutiques permet d’imiter des mises en situation de travail et favoriser le retour au travail des clients. Plus de 50% de la clientèle adulte qui reçoit des services en déficience physique, en neurotraumatisme, pour des blessures orthopédiques, pour la sclérose en plaques, pour un AVC, pour des maladies dégénératives ainsi que les grands brûlés et blesser médullaire pourront profiter de cet équipement.

Cet équipement contribuera à améliorer la qualité des services offerts aux personnes qui reçoivent des services de réadaptation en déficience physique au CRDP-CA, point de service de Charny.